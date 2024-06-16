В секторе Газа израильские солдаты попали в засаду ХАМАС и погибли

Восемь израильских солдат погибли во время операции в Рафахе на юге сектора Газа. Это самый смертоносный инцидент в этом году для Армии обороны Израиля в войне террористической группировкой ХАМАС.

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Об этом сообщили израильские военные. В ЦАХАЛ уточнили, что солдаты находились в бронемашине Namer, пострадавшей от мощного взрыва в районе Таль-аль-Султан.

Именно в этом районе города в последние недели ЦАХАЛ проводил военные операции. Согласно сообщению военных Израиля, солдаты возвращались из ночной операции, когда их бронированная машина была взорвана. Также израильтяне показали видео, как именно террористы ХАМАС проводят обстрелы, прячась среди гражданских.

В ХАМАСе подтвердили уничтожение машины израильтян. Боевики группировки заявили, что намеренно устроили засаду и поразили бронеавтомобиль ракетой.

Автомобиль Namer был шестым транспортным средством в колонне, когда произошел мощный взрыв. Чем именно была поражена бронированная машина, в ЦАХАЛ не сообщают. Однако израильские масс-медиа отмечают, что во время операции, с которой военные возвращались, были убиты не менее 50 террористов ХАМАС.

Таким образом, общее количество убитых солдат ЦАХАЛ во время наземного наступления на ХАМАС и во время операций вдоль границы в секторе Газа достигло 307 человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант выразил свою опечаленность из-за инцидента в Таль-аль-Султане, однако заверил, что израильские войска продолжают действовать в Рафахе, чтобы вытеснить ХАМАС из города.

Как сообщал OBOZ.UA, группировка ХАМАС официально ответила на предложение США по прекращению войны в секторе Газа. Боевики выдвинули свои требования, которые, по сути, ничем не отличаются от предыдущих требований ХАМАС. Ответ ХАМАС равнозначен отказу, считают в Израиле.

Напомним, что предложение США является мировым поэтапным планом. Первый этап предполагает двустороннее прекращение огня в секторе Газа. Второй этап состоит из поэтапного освобождения израильских заложников в обмен на палестинцев, заключенных в Израиле.