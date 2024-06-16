В Японии вспыхнула болезнь, убивающая человека за 48 часов: что известно

В Японии распространяется заболевание, вызванное так называемой "мясоедной бактерией", которая может убить человека в течение 48 часов. Это обычный стрептококк группы А – бета-гемолитическая грамположительная бактерия.

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Об этом рассказывают японские учёные врачи. Отмечается, что стрептококк А iGAS передается воздушно-капельным и контактным путем и может вызвать "синдром стрептококкового токсического шока". Чаще всего, заражение начинается в горле, хотя очаг инфекции может быть и на коже.

Люди довольно частно заражаются стрептококками, в том числе и стрептококком А iGAS, получившим название "мясоедная бактерия". Однако далеко не все из зараженных получают стрептококковый токсический шоковый синдром STSS. Впервые о смертельной болезни, вызываемой "мясоедной бактерией", начали говорить в Японии, в 2017 году, однако тогда былитолько десятки случаев болезни.

Профессор-инфекционист из Токийского медицинского университета Кен Кикучи, ссылаясь на данные Национального института инфекционных заболеваний, утверждает. что количество случаев шока STSS по состоянию на июнь этого года достигло 977 – что больше, чем за весь прошлый год.

В большинстве случаев стрептококк А iGAS вызывает отек и боль в горле – симптомы как у обычной ангины. Стрептококковый токсический шоковый синдром является нетипичной реакцией. Он начинается с боли и отека конечностей (чаще всего это ноги). На фоне лихорадки и низкого АД быстро прогрессирует некроз конечности.

"Большинство смертей происходит в течение 48 часов. Как только пациент замечает отек на стопе утром, к обеду отек может распространиться на колено. И человек может умереть в течение 48 часов", - рассказал Кен Кикучи.

По его данным, при нынешних темпах заражения количество случаев шока STSS в Японии в этом году может достичь 2500 "с ужасающей смертностью в 30%" случаев. При этом профессор призывает коллег и вообще людей не паниковать и соблюдать "элементарную гигиену".

В других странах наблюдались также случаи нетипичного шокового синдрома STSS. В 2022 году пять европейских стран сообщили Всемирной организации здравоохранения об увеличении случаев инвазивного стрептококкового заражения бактериями А iGAS. В свою очередь в ВОЗ заявили, что рост числа случаев стпрептококковых заражений произошел после снятия коронавирусных ограничений.

В любом случае это не болезнь Х. Напомним, что болезнь Х – это потенциальная угроза, которую ученые всего мира совместно пытаются заранее спрогнозировать. Это делается для того, чтобы мгновенно использовать все имеющиеся ресурсы для сохранения жизни людей.

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