'Шаг за шагом двигаемся к Глобальному саммиту мира': Зеленский рассказал о важности саммита в Саудовской Аравии

Судьба миллионов людей в Африке, в Азии и других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрым будет мир в реализации украинской формулы мира. Победа Украины над агрессором, справедливое и честное завершение войны принесет пользу всем, ведь вернет покой международным отношениям и стабильность глобальной безопасности.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видео-обращении. Он объяснил важность саммита в Саудовской Аравии.

Глава государства напомнил, что уже завтра, 5 августа, в "экономической столице" Саудовской Аравии – городе Джидда, начнется встреча советников глав государств и представителей МИД по формуле мира Украины.

"Очень важно, что мир видит: справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире. Всем! Освобождение украинской земли от оккупантов – это восстановление полного уважения к международному праву и Уставу ООН. Ликвидация всех созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности – это возвращение покоя международным отношениям и стабильности глобальной жизни", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил Саудовскую Аравию за предоставленную площадку для переговоров.

"Недавно состоялась встреча в таком же формате в Копенгагене. Мы шаг за шагом двигаемся к Глобальному саммиту мира", – подчеркнул президент.

Он также поблагодарил международных лидеров за поддержку.

"Благодарен всем, кто поддерживает Формулу мира и уже присоединился к совместным усилиям ради полной реализации Формулы", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5-6 августа в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине, в которых примут участие Украина, страны Запада и развивающиеся ключевые государства, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

Представители ведущих стран обсудят на саммите безопасность Украины без Кремля. Основная цель – попытка сблизить позиции нейтральных, не западных стран с украинским мирным планом.

В США поддержали мирный саммит без России в Саудовской Аравии и подчеркнули, что Украина должна играть ведущую роль, когда речь идет о любом потенциальном дипломатическом решении этой войны. В Госдепе заявили, что представители правительства США примут участие в этом саммите.

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