В Саудовской Аравии атаке подверглось нефтехранилище: появились первые подробности

В Саудовской Аравии 25 марта было атаковано крупное нефтехранилище государственного производителя нефти Saudi Aramco в Северной Джидде. Атака на один из важнейших с точки зрения поставок "черного золота" регион была произведена с помощью беспилотников.

О серии атак на нефтехранилища Саудовской Аравии ранее в этот же день заявили йеменские повстанцы - хуситы и это уже привело к росту цен на нефть. Об этом сообщает Вloomberg.

По данным издания, атакованное нефтехранилище предназначалось для внутренних нужд, так что это не так сильно повлияло на международный рынок. Но эскалация атак напугала нефтетрейдеров.

"На этой неделе Саудовская Аравия предупредила, что поставки нефти находятся под угрозой, и призвала США сделать больше для противодействия атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов. Поскольку цены на нефть уже превышают 100 долларов за баррель, сигнал был ясен", - сообщает издание.

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"Произошла эскалация — эскалация нацелена на многие наши объекты. Такой тип эскалации в то время, когда рынок действительно напряжен, вызывает реальную озабоченность во всем мире", — заявлял на этой неделе главный исполнительный директор Aramco Амин Насер.

Это не первая атака. Ранее коалиция под руководством Саудовской Аравии, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила баллистическую ракету и 10 дронов с бомбами. Ракета была нацелена на Наджран, на юго-западе королевства. А девять беспилотников направлялись к целям в южном, центральном и восточном регионах. Позже был перехвачен еще один беспилотник, направлявшийся в портовый город Джазан на Красном море.

Снаряд упал на распределительную станцию ​​в Самте, вызвав небольшой пожар. О пострадавших не сообщается. Удар также поразил резервуары Национальной водной компании в Дахран-эль-Джанубе, пострадали гражданские автомобили и жилые дома.

"Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, в течение последних двух лет подвергалась регулярным ракетным и беспилотным атакам со стороны йеменских хуситов на ее территории", - напоминает издание.

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