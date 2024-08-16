В Румынии задержали вооруженных украинцев, напавших на закарпатских пограничников – СМИ

В Румынии задержали граждан Украины, которые напали на представителей Государственной пограничном службы в Закарпатской области. Украинцы отобрали у пограничников оружие и сбежали в соседнюю страну.

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Как пишет издание PresaSM, инцидент произошел в пятницу, 16 августа, в румынском уезде Сату-Маре. Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Суспільному подтвердил факт попытки незаконного пересечения границы украинцами.

Как отметили румынские журналисты с ссылкой на пограничную полицию, около 13:30 на территорию страны проникла группа людей, которые якобы напали на украинский пограничный патруль. Пограничники Украины подтвердили коллегам, что группа людей незаконно пересекла границу.

После этого, правоохранители начали поисковую операцию. В 15:05 задержали одного из подозреваемых, около 20:15 был пойман второй человек. В Украине задержали третьего человека, который не пересек границу.

Демченко позже подтвердил, что группа из трех нарушителей совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда в Закарпатье и пыталась сбежать на территорию Румынии.

По его словам, сразу на место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей. Также были проинформированы пограничники Румынии.

Демченко добавил, что одного из нарушителей вскоре задержали неподалеку: он пытался преодолеть "инженерные заграждения", чтобы дальше пересечь границу. Задержанный оказался жителем Закарпатья.

"Также смежная сторона (Румыния. – Ред.) сообщила, что по информации украинской стороны, недалеко от границы задержала гражданина Украины с документами, а вскоре обнаружила и оружие, которое отобрали нападающие. Они покинули его на территории Румынии. Задержанный указал место где именно спрятал оружие. Вскоре был задержан еще один из беглецов", — рассказал он.

Украинские пограничники также обнаружили патроны, которые во время побега нападавшие выбросили неподалеку от места нападения на военнослужащего ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники задержали в Карпатах двух мужчин, пытавшихся бежать горами в Румынию. Для маскировки уклонисты одели брюки-кикиморы и камуфлированные футболки.

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