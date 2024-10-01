В Румынии создадут обучающую базу для украинских морских пехотинцев: что известно

Парламент Румынии во вторник, 1 октября, одобрил просьбу президента этой страны Клауса Иоганниса о создании на румынской территории учебного центра для подготовки украинских воинов. Речь идет о базе по подготовке украинских морских пехотинцев.

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За соответствующее решение проголосовали 233 законодателя Румынии, против было только 18, сообщают масс-медиа Румынии. Еще 25 депутатов воздержались. Также с почти таким же распределением голосов парламент Румынии определил, где будет расположен учебный центр.

Согласно решению, принятому румынскими законодателями, объект будет действовать в течение двух лет. Финансирование и планирование поддержки начального развития объекта будет полностью обеспечивать Великобритания.

При этом Румыния оставляет право прекратить его деятельность "в любое время в процессе обучения или по истечении установленного периода".

Создание данного учебного центра происходит в рамках деятельности Румынии в Коалиции по развитию морского потенциала Украины.

Вторым решением парламентарии Румынии одобрили обустройство учебного центра для украинских морпехов на основе 71 военной авиабазы в Румынии в Кимпия-Турге.

Кимпия-Турга – город в центральной части Румынии, в Трансильвании, в уезде Клуж.

Согласно предложениям президента Клауса Иоганниса, в центре будут работать до 100 румынских военнослужащих. Это штаб миссии, инструкторы и персонал авиабазы.

Как сообщал OBOZ.UA, Клаус Иоганнис еще 18 сентября пригласил разрешения у парламента по созданию указанного учебного центра. Это предложение было сделано в рамках договоренностей последнего заседания в формате Рамштайн.

А тем временем первая группа летчиков Воздушных сил ВСУ продолжает свою подготовку в Румынии.

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