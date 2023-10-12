В Румынии снова нашли обломки дрона после новой атаки РФ на Украину

В Румынии вновь обнаружили обломки дрона после ночной атаки РФ на портовую инфраструктуру Украины. Фрагменты БПЛА обнаружили около 5 часов утра в 3 км к западу от города Плауру.

На месте падения обнаружили воронку – дрон мог упасть и взорваться. Об этом сообщили в министерстве обороны Румынии.

"Были приняты меры по обеспечению безопасности территории, а компетентные структуры были уведомлены о необходимости сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с процедурами", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что "решительно осуждают нападения, совершенные Россией на объекты гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае".

Эти нападения неоправданы и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права, подчеркнули в минобороны Румынии.

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