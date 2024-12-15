В Румынии проевропейская коалиция хочет сформировать новое правительство к Рождеству: что может помешать

В Румынии в воскресенье, 15 декабря, прошел новый раунд переговоров в проевропейской коалиции в парламенте страны. Входящие в эту коалицию лидеры политических сил обсуждают дальнейшие действия на фоне раскола в парламенте.

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В проевропейской коалиции в румынском парламенте настаивают на голосовании за новый состав правительства еще до Рождества, чтобы в новый год страна уже вошла с новой исполнительной властью. Подробности сообщает Digi24.

Со ссылкой на собственные источники, издание отметило, что лидеры входящих в проевропейскую коалицию партий в воскресенье собрались во Дворце парламента для нового раунда дискуссий, связанных с расколом парламента. Обсуждались кадровые вопросы: распределение между партиями должностей глав Палаты депутатов и Сената, парламентских комитетов и должностей их председателей.

Обсуждения в парламенте и правительстве будут продолжаться в течение следующей недели. В частности, в понедельник состоится новая встреча лидеров проевропейских партий.

Нерешенным остается вопрос распределения министерств. Также пока не удалось коалиции согласовать кандидатуру будущего главы правительства, отвечающего критериям избирателей всех политических сил в коалиции и имеющего шансы на наибольшую поддержку.

При этом представители коалиции стремятся провести голосование за новый состав правительства еще до Рождества, чтобы уже в понедельник 23 декабря его члены приняли присягу. В противном случае в новый, 2025 год Румыния вступит со старым правительством.

"Существует несколько процедурных этапов. Во-первых, парламент был созван президентом Клаусом Йоханнисом на пятницу. Мандат примут новые парламентарии, а затем будут консультации. Будет предложена форма правления, премьер-министр, и, возможно, в следующие выходные, если переговоры пойдут так, как предполагается, состоятся слушания министров в парламенте, а в понедельник – голосование за полномочия нового правительства. Если они не смогут прийти к согласию, то все обсуждение переносится на январь, после каникул", – пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что в Болгарии и Румынии раскрыли кампанию российской пропаганды. Доказано, что Москва потратила по меньшей мере 69 миллионов евро на финансирование широкомасштабной кампании пропаганды и вмешательства, направленных на эти страны: это только то, что удалось доказать на сегодня.