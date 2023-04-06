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В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео

Ольга Липич
Мир
2 минуты
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В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео

Соседнюю с Украиной Румынию 6 апреля накрыло непогода, на территории страны прошли мощные снегопады. Поэтому властям государства пришлось частично или полностью закрыть 29 национальных трасс.

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Об этом сообщило издание NewsMaker. В частности, как заявили спасатели, дороги перекрыли в нескольких городах – Яссе, Нямце, Васлуе, Сучаве, Бакеу и Ботошане.

Как говорится в материале, из-за снегопадов на дорогах Румынии только за последние сутки застряли более 200 автомобилей. В Ботошанах и Яссах, где действует красный уровень метеоопасности, перекрыли вообще все дороги, а занятия для детей в школах отменили.

В некоторых населенных пунктах коммунальщики не могут начать расчищать дороги от снега, потому что метель не прекращается.

В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео
В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео
В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео
В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео

Спасательные службы также рассказали, что трем женщинам во время родов медики оказывали помощь по видеосвязи, так как из-за снегопадов не смогли быстро прибыть на место.\

В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео
В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео

Из-за непогоды также застрял на молдавско-румынской границе поезд сообщением Кишинев – Бухарест. Он задержался на шесть часов. К слову, в Молдове также непогода. На севере страны выпал снег, а на остальной части государства ожидаются дожди и минусовая температура – до 3 градусов мороза.

В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 апреля несколько областей Украины засыпало снегом. Аномальные для середины весны погодные явления зафиксировали на западе и юге нашей страны.

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