В Румынии из-за мощного снегопада закрыли десятки трасс. Фото и видео

Соседнюю с Украиной Румынию 6 апреля накрыло непогода, на территории страны прошли мощные снегопады. Поэтому властям государства пришлось частично или полностью закрыть 29 национальных трасс.

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Об этом сообщило издание NewsMaker. В частности, как заявили спасатели, дороги перекрыли в нескольких городах – Яссе, Нямце, Васлуе, Сучаве, Бакеу и Ботошане.

Как говорится в материале, из-за снегопадов на дорогах Румынии только за последние сутки застряли более 200 автомобилей. В Ботошанах и Яссах, где действует красный уровень метеоопасности, перекрыли вообще все дороги, а занятия для детей в школах отменили.

В некоторых населенных пунктах коммунальщики не могут начать расчищать дороги от снега, потому что метель не прекращается.

Спасательные службы также рассказали, что трем женщинам во время родов медики оказывали помощь по видеосвязи, так как из-за снегопадов не смогли быстро прибыть на место.\

Из-за непогоды также застрял на молдавско-румынской границе поезд сообщением Кишинев – Бухарест. Он задержался на шесть часов. К слову, в Молдове также непогода. На севере страны выпал снег, а на остальной части государства ожидаются дожди и минусовая температура – до 3 градусов мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 апреля несколько областей Украины засыпало снегом. Аномальные для середины весны погодные явления зафиксировали на западе и юге нашей страны.

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