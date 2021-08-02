В воскресенье, 1 августа, в Румынии и Грузии произошло мощное землетрясение. Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,1 и 3,1 балла.

На востоке Румынии очаг землетрясения был в уезде Васлуй на глубине двух километров. После землетрясения произошло еще два повторных толчка – афтершока интенсивностью 2,7 и 2,1 баллов. Об этом сообщают издания "Эхо Кавказа", ТАСС и Национальный институт физики Земли.

В Грузии землетрясение зафиксировали на юге, в регионе Самцхе-Джавахети. Очаг землетрясения находился глубже – в 9 километрах под землей. В результате подземных толчков ни в Грузии, ни в Румынии никто не погиб и не пострадал. Сообщений о каких-либо повреждениях или разрушениях также не поступало.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 8,2. на территории штата Аляска (США). Геологическая служба и Национальный центр страны предупредили об угрозе цунами.