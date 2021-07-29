На Аляске произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами. Видео

Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 8,2. на территории штата Аляска (США). Геологическая служба и Национальный центр страны предупредили об угрозе цунами.

Как сообщила Геологическая служба США, землетрясение произошло в 91 км к юго-востоку от Перривилля. Толчки зафиксированы на глубине около 47 км в 06:15 утра по местному времени (09:15 по Киеву) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)..

Также власти страны предупредили об угрозе цунами после землетрясения в течении трех-шести часов. Отмечается, что стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане. Также волны могут достичь Камчатки и побережья Канады и США. Эксперты не исключают, что сильные волны могут накрыть Гавайи. До островов в Тихом океане цунами может дойти к 12:53 по местному времени (01:53 пятницы по Киеву).

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Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

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