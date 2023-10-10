В российском модуле на МКС в третий раз за год произошло ЧП: появились подробности

В российском модуле на Международной космической станции в третий раз за год произошло чрезвычайное происшествия, связанное с утечкой. Это привело к выбросу жидкого теплоносителя в космос.

В NASA заявили, что наземные команды продолжат расследование причины утечки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко заявил, что утечка теплоносителя из внешнего резервного контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" не отразилась на жизни экипажа. Также в РФ заявили, что никакие эксперименты на МКС не откладывались.

В то же время в NASA отметили, что дополнительная информация о происшествии будет предоставляться по мере поступления. Стоит отметить, что это уже третий случай утечки охлаждающей жидкости на космическом корабле российского производства, произошедший на МКС за последние 12 месяцев.

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В конце 2022 года NASA пришлось отложить выход в открытый космос после того, как из российской капсулы "Союз", пристыкованной тогда к Международной космической станции, началась утечка охлаждающей жидкости в космос. В феврале 2023 подобная утечка произошла и в российской грузовой капсуле "Прогресс", пристыкованной к МКС.

На этот раз ЧП произошло 9 октября. Диспетчеры миссии NASA в Хьюстоне связались по рации с астронавтами на борту МКС и спросили, могут ли они выглянуть в окно и посмотреть, не плавают ли какие-либо хлопья снаружи корабля. Затем один из астронавтов подтвердил факт утечки из радиатора российского лабораторного модуля "Наука", который был запущен на станцию ​​в 2021 году.

Диспетчеры миссии NASA попросили экипаж закрыть ставни на некоторых окнах куполообразного сегмента МКС "в качестве меры предосторожности против загрязнения".

Напомним, на российском космическом корабле "Союз" на международной космической станции произошло ЧП – утечка охлаждающей жидкости, которая продолжалась более 3 часов. Это отменило выход в открытый космос российских космонавтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потерпела очередную неудачу. Ее миссия на Луну под названием "Луна-25" провалилась. В стране-агрессоре заявили о внештатной ситуации.

Позже в России признали, что их миссия на Луну, которая заявлялась как "историческая", полностью провалилась. Аппарат "Луна-25" столкнулся с поверхностью природного спутника Земли и "прекратил свое существование".

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