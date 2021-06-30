В России вспыхнули масштабные лесные пожары, небо окрасилось в красный цвет. Видео

В России на территории Якутии бушуют лесные пожары на площади более 80 тысяч гектаров. Огонь вызвал сильное задымление в Таттинском и Томпонском районах, небо там стало красным. Якутская трасса "Колыма" превратилась в дорогу в ад, из-за распространения пламени проезд по дороге запрещено.

Очевидцы сняли пожар на видео, которое распространили в сети. Как видно из кадров, огонь уже начал идти вдоль трассы.

Пламя движется в сторону реки Алдан. Задымление из-за лесных пожаров наблюдается также на территории Усть-Майского района.

На участке с 326-го по 365-й километр трассы "Колыма" закрыли проезд в направлении Якутск - Магадан. Местные власти призвали водителей не выезжать в сторону Якутска и обратно, пока не откроют дорогу и проезд не станет безопасным.

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Как сообщили в пресс-службе Минэкологии республики, сотрудники МЧС тушат лесные пожары на территории 17 районов Якутии на площади более 83 тыс. га. Из них в девяти районах на площади 19 тысяч га пожар уже локализован.

В наиболее труднодоступных местах работают парашютисты-десантники. В российском МЧС также пытаются вызвать искусственный дождь, чтобы как-то прекратить пожар. Для этого привлекли самолет АН-26 "Циклон" с подвесным оборудованием "Веер".

Как сообщал OBOZREVATEL :

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