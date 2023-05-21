В Rheinmetall сказали, производство которых бронемашин запустят в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall планирует начать в Украине производство бронетранспортеров Fuchs. Процесс будет проходить на предприятии, которое будет построено концерном совместно с "Укроборонпромом".

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Такое заявление сделал руководитель "Rheinmetall" Армин Паппергер. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Bild".

"Мы начнем с технического обслуживания и ремонта автомобилей скорой помощи и хотим как можно быстрее производить бронированные машины, например, бронированные транспортные машины Fuchs", - сказал Паппергер.

Он отметил, что украинская сторона, среди прочего, заинтересована в производстве танка "Pantera" и боевой машине пехоты "Lynx", но сейчас нужно решить самые неотложные потребности в обороне украинцев.

Колесный плавающий БТР TPz 1 Fuchs имеет традиционную компоновку с расположением отделения управления впереди, моторно-трансмиссионным отделением внутри и десантным отделением в корме боевой машины. В десантном отделении внутри боевой машины могут разместиться 8 воинов. Цельнометаллический корпус БТРа, изготовленный из стальных бронелистов, обеспечивает защиту экипажа и десанта от огня из стрелкового оружия (в том числе бронебойных шаров), а также осколков снарядов и мин. Примечательно, что БТР TPz 1 Fuchs обладает высокой мобильностью.

Ранее Паппергер заявил, что его компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и западных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Один из крупнейших немецких производителей оружия, завод Rheinmetall, работает над созданием центра обслуживания военной техники, которую передают Украине в рамках военной помощи западные государства. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

– В немецком концерне Rheinmetall заявили, что Украина ведет с ними переговоры о предоставлении самых современных танков Германии – KF51 Panther. Киев также заинтересовали новые боевые машины пехоты Lynx.

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