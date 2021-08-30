В результате авиаудара США в Кабуле погибли девять членов одной семьи, в том числе дети

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Взрыв в Кабуле

В столице Афганистана в результате авиаудара армии США погибли девять членов одной семьи, из них шестеро – дети. Происшествие случилось в жилом районе Кабула.

Военные уничтожили подозреваемого террориста-смертника группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), который якобы представлял угрозу для аэропорта, передает CNN.

Самой младшей из убитых была двухлетняя девочка. По словам родственников погибших, это была "обычная семья".

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