В работе Telegram случился сбой

В работе мессенджера Telegram 3 октября зафиксировали сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку мультимедиа и задержки с сообщениями.

Видео дня

Такие данные приводят сервисы Downdetector и Down for Everyone or Just Me. Проблемы в работе мессенджера были зафиксированы примерно в 14:00.

О сбоях в работе мессенджера сообщают в разных странах.

Пользователи Telegram сообщают о трудностях с подключением к серверу (57%), проблемах с получением сообщений (22%) и неполадках в работе приложения (22%).

Ранее о сбое в работе мессенджера Telegram сообщали вечером 1 октября. Пользователи жаловались на медленную загрузку мультимедиа и сообщений.

Напомним, в Украине уже несколько месяцев бушуют разговоры о вероятном запрете мессенджера Telegram, в котором есть сотни страниц для торговли запрещенными товарами: наркотиками, детской порнографией, оружием и личными данными. Приобрести нужное может кто-нибудь за 10 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский считает, что к вопросу регулирования работы социальных сетей следует относиться с осторожностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!