"Трамп никогда не бросит Украину.

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Если переговоры с рашей провалятся, то россия пожалеет об этом. Трамп сделает им горячо".

Далее текст на языке оригинала.

На моєму YouTube вийшло інтервʼю з духовним радником Дональда Трампа - Pastor Mark Burns.

Якщо зазвичай ви мене сварите, що шо не гість то утопічні прогнози і буде лише гірше, а я вам кажу що це реальність. То зараз з точністю навпаки.

Топ Пастор Трампа запевняє, що США на боці України. Не дивіться на методи ведення гри, подивитеся на результат.

Особистий духовник Трампа 10 років працює з Президентом США. Каже, що йому шкода, що він довгі роки перебував під впливом фейків про Україну. Зрозумів як насправді тільки після того, як приїхав до України. Завдяки головному рабину Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України Марк побачив Бучу, Бородянку, Ірпінь, жертв, руйнування, церкви, де на задньому дворі ховали невинних цивільних, вбитих росією.

Те, що Джейді Венс називав пропагандистськими турами, виявилося вікном у реальність. Пастор зустрівся з азовцями. І Обоже вони виявилися не нацистами. Пастор проїхався Україною. І вона цвіте і не "повністю знищена росією" як казав Трамп. А війна почалася з агресіі росії проти мирної демократичної країни, яка ні на кого не збиралася нападати. А не навпаки.

Я взяла обіцянку з Пастора, що він зробить все можливе, аби інші республіканці і зокрема Джей Ді Венс приїхали до України.

Впевнена, що це би повернуло їхню зухвалість геть в інший бік.

Інтервʼю кидаю у коментарі.

Розмова записана англійською мовою з українським дубляжем. Там дві доріжки можна сміливо кидати іноземцям. Хай послухають осініння американця.

Thanks Pastor. God bless America.

God bless Ukraine.