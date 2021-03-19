В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел масштабный сбой: в компании отреагировали

В пятницу, 19 марта, в работе соцсетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой, который наблюдался в нескольких странах.

Как сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем активность интернет-сервисов, проблемы с доступом были у пользователей в Украине, России и Европе (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что при попытке зайти в приложения с мобильных устройств появлялось сообщение о невозможности обновить ленту. Также наблюдались перебои и с работой десктопных версий.

Также не отправлялись сообщения в Facebook-мессенджере, а в Instagram не загружались фотографии.

В компании позднее заявили РИА Новости, что сбои связаны с технической неисправностью, которая уже устранена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта у ряда сервисов Google в разных странах также наблюдался сбой. Не работали электронная почта, YouTube и поиск. Пользователям выдавало сообщения об отсутствии подключения к интернету и о том, что не удается получить доступ к сайту.

До этого, в феврале, с перебоями работал мессенджер Telegram.