В пригороде греческих Афин произошла стрельба: нападающий убил трех человек и покончил с собой

В пригороде греческих Афин в понедельник, 12 февраля, произошла стрельба. Инцидент произошел в греческой судоходной компании в Глифаде.

Нападающий убил трех человек и покончил с собой. Об этом сообщает Ekathimerini.

Вооруженный преступник, предположительно бывший сотрудник компании, вошел в здание и открыл огонь по другим сотрудникам, в результате чего погибли трое человек – двое мужчин и женщина. После этого он совершил самоубийство.

Преступником оказался 75-летний гражданин Египта. По некоторым данным, недавно он был уволен со своей должности в этой фирме.

Хотя полиция официально не раскрыла название причастной компании, СМИ сообщают, что это компания European Navigation.

Полиция, члены элитного антитеррористического подразделения EKAM, пожарные машины и машины скорой помощи прибыли на место стрельбы, а правоохранители оцепили большую территорию вокруг него.

"Я слышал выстрелы, я слышал первые два. Я направился к лестнице, чтобы посмотреть, что происходит. Я видел, как спускались два парня; они сказали: "Это Арис с ружьем, он стреляет". Я, конечно, выбежал на улицу, в сторону сада, и выбрался через заднюю дверь гаража", – рассказал журналистам возле здания свидетель инцидента.

Напомним, 17 декабря в Мексике в городе Сальватьерра в северо-центральном штате Гуанахуато произошла стрельба после рождественской вечеринки. Погибли 16 человек.

21 декабря 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу в университете на площади Яна Палаха в столице Чехии Праге. Погибли 15 человек, примерно 20 получили ранения. После этого стрелок совершил самоубийство.

В тот же день в населенном пункте Гостоунь в Чехии нашли мертвым отца Давида Козака. Известно, что стрелок родился и вырос в чешской семье.

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