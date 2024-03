В ISW объяснили, что стоит за 'атакой' на воинскую часть в непризнанном Приднестровье

Неизвестные лица 17 марта запустили дрон по воинской части в пророссийской сепаратистской так называемой республике Приднестровье. Инцидент, в ходе которого сгорел вертолет и никто не пострадал, произошел на фоне продолжающейся гибридной операции Кремля, направленной на дестабилизацию Молдовы изнутри.

Страна-агрессор Россия и ее приспешники в "ПМР" уже намекнули, что могут обвинить в произошедшем Украину. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Приднестровские" СМИ накануне заявили, что одиночный дрон поразил вертолет на территории неустановленной воинской части в Тирасполе. Они опубликовали видеозапись момента "атаки" и заявили, мол, БПЛА летел со стороны Одесской области Украины.

"На момент написания этой статьи ни "приднестровские", ни российские власти не обвинили украинские силы в нанесении удара, но могут сделать это в будущем", – отметили в ISW.

Бывший глава так называемого приднестровского "Верховного совета" Александр Щерба заявил, якобы удар имел "украинские отпечатки пальцев" и его "основным бенефициаром" была Украина.

А вот официальное молдавское бюро реинтеграции заявило, что сгоревший вертолет не летал в течение многих лет. Там отметили, что удар был намеренно направлен на то, чтобы посеять страх и панику в "Приднестровье", подразумевая, что это было частью информационной операции, направленной против Молдовы. Хотя ведомство прямо не заявило об этом и не обвинило "приднестровские" или пророссийские силы в нанесении удара.

Власти Молдовы сказали, что находятся в контакте с правительством Украины. Представитель Главного управления военной разведки украинского Минобороны Андрей Юсов назвал ситуацию российской провокацией. Украинский центр противодействия дезинформации обвинил Россию в нанесении удара с целью манипулирования информационным пространством.

В ISW отметили, что не могут независимо проверить детали одиночного удара беспилотника в "Приднестровье" или определить виновных, но назвали маловероятным то, что удар нанесли украинские силы. В частности, учитывая ограниченность средств, использованных при "атаке", и незначительную цель.

Украинские официальные лица уже говорили, что непризнанное Приднестровье не представляет военной угрозы для Украины. А вот власти сепаратистской так называемой республики буквально недавно запросили у России неопределенную "защиту" якобы от Молдовы.

"Поэтому Россия или связанные с ней субъекты, вероятно, и будут бенефициарами этой провокации, чтобы способствовать продолжающимся усилиям Кремля по созданию информационных условий для оправдания различных российских гибридных операций, направленными на дестабилизацию Молдовы, о чем ISW подробно предупреждал", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул, против которой в стране возбуждено уголовное дело, в Сочи провела встречи с диктатором Путиным и замглавы его администрации Сергеем Кириенко. На этом фоне эксперты убеждены, что Кремль хочет использовать Гагаузию и "Приднестровье" для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и последующую поляризацию Молдовы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!