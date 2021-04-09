В Приднестровье близ границы Украины заметили военную технику РФ. Видео

На оккупированной территории Молдовы в Приднестровье заметили перемещение колонны российских БТРов.

Кадры были сняты в районе аэропорта "Тирасполь". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал NEXTA Live (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

От точки дислокации этой техники до границы с Украиной – около 13 километров.

Российский танк Скриншот видео

"Несмотря на крайне малую площадь, население и общую экономическую несостоятельность, Приднестровье занимает важное стратегическое положение, растянувшись узкой полосой в 10-15 км (до 30 км) вдоль молдавско-украинской границы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что официально в Приднестровье находится около 1700 российских военных, однако реальная численность контингента неизвестна.

Местные жители утверждают, что военные расположились в поле рядом с жилыми домами. На это также указывают фото, сделанные со спутников.

Снимок со спутника Telegram / NEXTA Live

Снимок со спутника Telegram / NEXTA Live

Снимок со спутника Telegram / NEXTA Live

Скриншот

Напомним, в январе глава Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдовы Майей Санду заверил, что Киев поддерживает территориальную целостность ее страны в вопросе Приднестровья.

Как писал OBOZREVATEL: