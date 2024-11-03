Десятки людей пропали без вести, возросло количество жертв: в Испании развернули дополнительные войска из-за аномального наводнения

В Испании произошло одно из самых смертельных наводнений в современной истории, которая уже унесла жизни по крайней мере 211 человек. Еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

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Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters. Для преодоления последствий бедствия правительство приняло решение направить еще 5000 военнослужащих для помощи в поисках и очистке территории, добавив их к уже развернутому контингенту из 2500 солдат.

"Это самая большая операция Вооруженных сил Испании в мирное время", – отметил Санчес, подчеркивая, что правительство мобилизует все необходимые ресурсы, пока они нужны.

Эта трагедия стала крупнейшим в Европе бедствием, связанным с наводнением, с 1967 года, когда в Португалии погибли не менее 500 человек. Надежды на выживание людей, которые остаются в ловушке, возросли после того, как спасатели нашли живую женщину, которая три дня провела заблокированную на парковке в Монкаде в Валенсии. Эта новость вызвала аплодисменты у местных жителей.

Волонтеры собрались в Городе искусств и наук в Валенсии, превращенном в координационный центр для первых скоординированных мероприятий по уборке, организованных региональными властями. Жители, пострадавшие от наводнения, чувствуют себя брошенными и нуждаются в срочной помощи.

Шторм продолжает вызывать новые предупреждения об опасности непогоды на Балеарских островах, Каталонии и Валенсии, где ожидаются дальнейшие дожди на выходных. Ученые отмечают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми в Европе и других регионах из-за изменения климата. Метеорологи считают, что потепление Средиземноморья, повышающее уровень испарения воды, значительно усиливает интенсивность проливных дождей.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале недели восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни 158 человек, десятки пропали без вести. Дороги затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляют рейсы.

Недавно от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

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