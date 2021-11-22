В Польше заявили, что пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках, и показали видео

Польский военный отверг предложение белорусского солдата с оружием, который предлагал ему обменяться сигаретами на границе, где обосновались мигранты. Поляки выразили убеждение, что их "коллега" был пьян.

Его поведение они сняли на камеру. Ролик 21 ноября опубликовало в Twitter Министерство национальной обороны Польши (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что событие разворачивалось ночью. Белорусский солдат, стоя у колючей проволоки на границе, качается на ногах и пытается поговорить с людьми на другой стороне.

Видео дня

Так, на ломаном английском мужчина предлагает польским военным обмен сигаретами марки Pall Mall.

"Я тебе белорусскую отдам, а ты мне польскую", – пробормотал он.

Польский солдат ответил, что не курит. После этого белорус отошел от колючей приграничной проволоки.

"Пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках. Это не первый подобный случай, с которым сталкиваются наши солдаты", – говорится в комментарии Минобороны к видео

Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беженец из Ирака признался журналистам, что к границе с Польшей их привезли на военных грузовиках из Минска. По словам мужчины, мигранты уже хотят покинуть эту территорию и вернуться домой, однако белорусские силовики их не пускают.