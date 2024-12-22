В Польше заявили, что арестуют Нетаньяху, если тот приедет на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц

В Польше заявили, что исполнят ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это может произойти, если он прибудет на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Памятные мероприятия по этому случаю запланированы на 27 января 2025 года.

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Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский, сообщает польское издание Rzeczpospolita. В то же время источники издания среди польских дипломатов добавляют: Варшава должна выполнить обязательство еще и потому, что Польша хочет увидеть на скамье подсудимых еще одного "владельца" ордера МУС – российского диктатора Владимира Путина.

По словам чиновника, если глава израильского правительства прибудет в Польшу на годовщину освобождения Аушвица, польские правоохранительные органы вынуждены будут его задержать.

"Мы обязаны уважать решение Международного уголовного суда (МКС) в Гааге", – объяснил Бартошевский, на которого возложена ответственность за координацию церемонии, в которой примут участие несколько десятков мировых лидеров.

Сам Бартошевский еще в мае этого года заявлял, что Израиль действует на территории сектора Газа "очень цивилизованно".

Торжественные мероприятия по случаю 80-летия освобождения Аушвица пройдут в Польше 27 января 2025 года. Большинство замученных в этом концлагере были евреями. Однако Израиль на памятном мероприятии в этот раз, по данным Rzeczpospolita, представит только один член израильского правительства – министр иностранных дел Гидеон Саар.

"По нашей информации, израильские власти даже не просили премьер-министра Нетаньяху об участии в церемонии. Они знали, каким будет ответ Варшавы. В отличие от 75-й годовщины освобождения Освенцима, на которой присутствовал президент Реувен Ривлин, на этот раз его преемник Ицхак Герцог вряд ли приедет в Польшу", – отмечает издание.

Источники Rzeczpospolita в дипломатических кругах Польши назвали еще одну причину решения Варшавы об аресте Нетаньяху согласно обязательствам страны перед МУС. Дело в российском диктаторе Владимире Путине.

"Мы надеемся, что Владимир Путин наконец-то предстанет перед МУС. Поэтому мы должны выполнять решение суда", – цитирует слова источника издание.

Напомним, 21 ноября этого года МКС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галанта: им предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в секторе Газа.

Поскольку все страны Евросоюза присоединились к Римскому статуту, ордер МУС на арест Нетаньяху обязателен для них.