В Польше задержан украинец, который разбил несколько авто. Фото

В Польше в городе Бельско-Бяла полиция задержала гражданина Украины, который повредил несколько автомобилей на стоянке и двери одного из предприятий. Инцидент произошел в ночь на субботу, 18 февраля.

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Об этом сообщает издание Bielsko.biala.pl. Как отмечается, правоохранители получили сообщение о нарушителе около 4 часов утра по местному времени, на место выехали наряды полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Мужчина разбил зеркала, дворники, лобовые стекла и сорвал номерные знаки с нескольких машин.

"К счастью, я не спал в этот час и видел, как он боролся с моим "Ягуаром", а потом он подошел к черному "Фольксвагену" – попытался сесть в машину. Позже он стал срывать дворники с авто и опустошать их", – рассказал свидетель происшествия и владелец поврежденного авто.

Тест на алкогольное опьянение подозреваемого показал почти два промилле.

Виновника происшествия задержал патруль полиции и доставил в вытрезвитель.

Расследование инцидента продолжается.

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