В Польше – важнейшие выборы за десятилетие: кто может победить 15 октября и что это значит для Украины

В Польше 15 октября состоятся парламентские выборы, которые могут существенно повлиять на политику страны в отношении Украины. При этом будущее волеизъявление называют важнейшими выборами за десятилетия. Фаворитом голосования является партия "Право и справедливость", которая уже в течение восьми лет находится у власти.

В то же время оппозиционные силы, в том числе, с открытой антиукраинской позицией, также могут получить голоса в парламенте. OBOZ.UA выяснял, кто может сформировать коалицию в польском парламенте и что это значит для Украины.

Граждане Польши будут выбирать весь состав Сейма и Сената – нижней и верхней палат парламента. В Сейм будут выбраны 460 депутатов и еще 100 представителей в Сенат.

Согласно соцопросам, консервативная партия "Право и справедливость", вероятно, получит большинство мест в Сейме. Примечательно, что политсила уже 8 лет находится при власти и действующий президент Анджей Дуда баллотировался именно от этой силы.

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Представители партии "Право и справедливость" заявляют, что оппозиционные силы "преданы интересам иностранных государств" В то же время о себе политики говорят, что будут "защищать суверенитет и границы Польши".

Важно отметить, что перед выборами существенно усилила свои позиции ультраправая и антиукраинская партия "Конфедерация свободы и независимости". Целый ряд кандидатов от этой политсилы отметились не только симпатией к государству-террористу России, но и другими скандальными заявлениями. Партия не является фаворитом на предстоящих выборах, но тем не менее может набрать достаточное количество голосов, чтобы продвигать в польском парламенте свои скандальные и неоднозначные идеи.

Скандальные детали о членах антиукраинской партии в Польше читайте в материале OBOZ.UA

Политологи отмечают, что именно "Конфедерация свободы и независимости" отличилась антиукраинскими высказываниями. Поэтому несмотря на обострение в отношениях между Украиной и Польшей, именно "Право и справедливость", вероятно, продолжит диктовать условия внешней политики. Многие эксперты уверены, что продолжение поддержки Украины останется в перечне главных национальных интересов Польши.

Напомним, бывшее правительство Польши планировало отдать в оккупацию треть страны в случае нападения России. Такой план был утвержден еще в 2011 году.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил, почему отказался приезжать в Украину на Совет министров ЕС. По его словам, он отклонил приглашение из-за спада в польско-украинских отношениях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в Украине, если они будут проходить до завершения войны с Россией. Свое решение глава государства обосновал тем, что "не может сбежать во время войны".

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