В Турции автобус влетел в заграждение на трассе Мерсин – Анталия и перевернулся: 9 человек погибли, десятки пострадали. Видео

В Турции на трассе Мерсин–Анталия произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. На крутом повороте водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

Видео дня

В результате аварии 9 человек погибли. Еще десятки получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает издание THT Haber.

Пассажирский автобус ехал по маршруту Мармариса–Мардин. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На крутом повороте автобус врезался в отбойник, а затем перевернулся.

Оперативно к месту ДТП были направлены бригады скорой медицинской помощи, полиция и спасатели. Медицинские бригады установили, что в результате аварии 9 человек погибли и 30 получили ранения.

По информации губернатора Мерсина Али Хамза Пехливана, все погибшие были гражданами Турции. В свою очередь министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем заявлении по поводу аварии рассказал, что пострадавшие были доставлены в больницы на 15 машинах скорой помощи, направленными на место происшествия. Более 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в ночь на 16 января около 1:20. На данный момент специалисты устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.

Стоит отметить, что представители прокуратуры обратили внимание на то, что трасса на месте ДТП была мокрая и добавили, что этот фактор должен был заставить водителя автобуса проявить больше осторожности во время вождения. Также правоохранители подчеркнули, что будут проверять, с какой скоростью двигался автобус в момент ДТП.

Напомним, на Волыни в селе Пульмо Ковельского района правоохранитель на служебном авто сбил 14-летнего юношу. Вследствие ДТП подросток погиб на месте, дело расследует Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2023 в Турции в результате масштабного ДТП погибли 10 и пострадал 61 человек. В аварии, произошедшей в районе Текелера провинции Сакарья на шоссе Северная Мармара, столкнулось 7 транспортных средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!