В Польше в ДТП погиб молодой украинец: наносил разметку на трассе

В пятницу, 1 октября, в Польше в результате ДТП на трассе S17 между Люблином и Варшавой погиб украинец. Парню было 23 года.

Об этом сообщает местное издание Wiadomosci. Смертельная авария произошла неподалеку от села Жижин на стороне дороги по направлению к Варшаве.

Автомобиль дорожной службы Volkswagen Transporter стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих наносили на трассе разметку.

Внезапно в машину на большой скорости влетел грузовик. От удара, который пришелся в заднюю часть авто и сдвинул Volkswagen с места, 23-летний украинец погиб на месте.

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Его коллега выжил, но получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу города Пулавы.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал. Проверка показала, что во время аварии он был трезвым.

На месте происшествия работали правоохранители, дорога была временно перекрыта. Полиция устанавливает причины смертельной аварии.

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