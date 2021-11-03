В Польше умерла беременная женщина, которой отказались сделать аборт: у нее начался септический шок

В Польше из-за ограничений на аборты скончалась беременная женщина. Адвокаты семьи погибшей утверждают, что врачи отказались прервать беременность из-за действующих в стране ограничений и ждали смерти плода.

Об этом сообщило издание Politico. Отмечается, что женщина умерла 22 сентября в городе Пщина, но ее история получила огласку только сейчас.

По словам адвоката Иоланты Будзовской, представляющей интересы семьи погибшей, женщину госпитализировали на 22 неделе беременности, когда у нее отошли околоплодные воды. Врачи подтвердили патологию, но не сделали аборта. Смерть плода во время лечения вызвала септический шок у женщины, и она умерла менее чем через 24 часа после госпитализации.

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Адвокат рассказала, что находясь в больнице погибшая написала сообщение семье и друзьям, что врачи заняли выжидательную позицию, заявив, что им нужно "подождать и посмотреть".

"Врачи воздерживаются от аборта до смерти плода, что связано с действующими нормами, ограничивающими возможность легального аборта", – подчеркнула Будзовская.

Как отмечает юрист, врачи действовали в соответствии с решением Конституционного суда Польши, который в октябре 2020 года запретил прерывание беременности из-за пороков развития плода. Аборт допускается только в том случае, если женщина забеременела в результате изнасилования или инцеста, или если существует угроза жизни или здоровью матери.

В больнице Пщины, куда госпитализировали женщину, сказали, что "единственным фактором", определявшим ее лечение, была безопасность пациента и плода. Все медицинские решения "принимались с учетом действующих в Польше правовых норм и стандартов поведения", добавили представители больницы.

Семья погибшей обратилась в правоохранительные органы из-за возможной врачебной ошибки, дело находится на рассмотрении прокуратуры Катовице.

После того как смерть женщины получила огласку, протесты прошли в Пщине, Познани, Кракове, Лодзи, Щецине и перед зданием Конституционного суда в Варшаве. Люди зажгли свечи в память о погибшей.

Критики запрета абортов в очередной раз выступили против решения Конституционного суда. Оппозиция и группы по защите прав женщин говорят, что смерть женщины стала прямым результатом того, что врачи в Польше боятся делать аборты, чтобы не понести юридическую ответственность.

"Врачи ждали, пока плод умрет. Они ждали и наблюдали, пока сердце плода не перестанет биться. Но у нее тоже было сердце, которое продолжало биться!", – говорится в заявлении группы Aborcyjny DreamTeam, которая помогает польским женщинам сделать аборт.

Люди организуют молчаливые протесты по всей стране и в социальных сетях под лозунгом "Ни одной больше".

Ирэн Донадио, представитель Европейской сети Международной федерации планирования семьи, выступающей за права на аборт, сравнила смерть польки с ситуацией в Ирландии, где в 2012 году женщина умерла в результате выкидыша после того, как ей было отказано в прерывании беременности. Дело привело к изменению закона в стране.

"Сколько должно умереть женщин, чтобы врач мог принять меры, не боясь судебного преследования?" – сказал Донадио. "Пациент никогда не должен находиться в руках врача, боящегося попасть в тюрьму".

Оппозиционные политики также присоединились к критике правительства, которое, по их мнению, несет ответственность за это решение. Польская депутат Европарламента Сильвия Спурек из партии зеленых заявила, что этот случай "показывает, насколько женщины в Польше находятся в опасности".

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