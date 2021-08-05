В Польше украинец на скорости протаранил дом, где спала семья. Видео момента аварии

В ночь на 4 августа в польском городе Серакув (Великопольское воеводство) 30-летний гражданин Украины на автомобиле Renault Koleos врезался в жилой дом. Он пробил стену, за которой спала семья.

Об этом сообщает издание Lubuskie24. Водителя, который является жителем района Шамотулы, вместе с пассажиром доставили в больницу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации уездного управления полиции города Мендзыхуд, у виновника ДТП обнаружили почти 2,5 промилле алкоголя в крови.

На видео видно, как авто мчит на большой скорости по улице, сносит ограждение и таранит стену.

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К счастью, жители дома не пострадали.

Отмечается, что в 1994 году в этот же дом врезался грузовик.

Как сообщал OBOZREVATEL, число жертв аварии, которая произошла в Польше с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan, возросло. Так, 27 июля в больнице скончался второй пострадавший в ДТП украинец.

Трое других пострадавших граждан Украины находятся в польских больницах.