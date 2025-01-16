В Польше стартовала президентская избирательная кампания: кто претендует на место Дуды

Спикер польского Сейма Шимон Головня подписал постановление о назначении президентских выборов на 18 мая. Таким образом, в стране дан старт избирательной кампании.

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Об этом сообщает Польское радио. Вещатель цитирует известного польского политического обозревателя Лукажа Пежина, который утверждает, что за пост президента Польши "ожидается ожесточенная борьба".

"Я надеюсь, что те, которые говорят о брутальной кампании, не понимают, о чем говорят. Брутальная кампания ассоциируется с насилием. Я надеюсь, что в этой кампании так не будет", – считает Пежин.

Сбор подписей за кандидатов в Польше продлится до 24 марта, а регистрировать кандидатов в президенты можно будет до 4 апреля.

Поскольку первый тур выборов в Польше состоится 18 мая, второй тур в случае необходимости проведут 1 июня.

На сегодняшний день семь польских политиков выдвинуты кандидатами в президенты республики. Лидером из них считают Рафала Тшасковского.

Господин Тшасковский – мэр Варшавы, он будет представлять правящую "Гражданскую коалицию".

Кандидат Кароль Навроцкий – глава Института нацпамяти Польши. Его отдерживает партия "Права и Справедливости" Ярослава Качинского

Шимон Головня – маршалок Сейма от провластной коалиции "Третий путь".

Магдалена Беят – вице-маршалок Сената Польши, но она представляет польских левых.

Славомир Ментцен –один из лидеров националистической "Конфедерации". Этого кандидата считают "темной лошадкой" выборов.

Также на пост президента рассчитывают депутат Сейма от группы "Свободные республиканцы" Марек Якубяк и Марек Вох от группы "Беспартийных самоуправленцев".

Согласно последним опросам, первые два кандидата значительно опережают других соперников, а разница между ними составляет всего 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хорватии стали известны результаты выборов президента. Во втором туре победу одержал действующий глава государства Зоран Миланович, занимающий пророссийскую позицию в войне России против Украины.

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