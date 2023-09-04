В Польше сделали заявление об экстрадиции украинцев: чего ждать мужчинам призывного возраста

В Польше сделали заявление об экстрадиции в Украину мужчин, котоыре незаконно покинули страну. Однако чтобы доставить таких людей в страну, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

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С начала полномасштабной войны в Украине в Польшу въехали почти 2,87 млн ​​украинских граждан в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 млн украинцев. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По словам пресс-секретаря Главного управления Пограничной службы лейтенанта Анны Михальской, 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года.

"Если вычесть отъезды из прибытий, в Польше останется около 80 тыс. украинцев, которые потенциально подлежат мобилизации . Сколько из них действительно соответствовали требованиям освобождения службы, неизвестно", – заявили в пограничной службе Польши.

Важно отметить, что для экстрадиции в Украину мужчин необходимо соблюсти целый ряд законных процедур. Пока же из Польши высылали только нарушителей, причастных к переправке нелегалов. Чтобы экстрадировать людей, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

Польские пограничнии объяснили, что если будут задерживать каждого иностранца для простой проверки, и Национальная полицейская информационная система покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, его задержат и данные передадут правоохранителям. При этом вопрос об экстрадиции будет принимать польский суд.

Напомним, военнообязанных украинцев, которые выехали из страны во время войны, купив справки у коррумпированных должностных лиц военно-врачебной комиссии, могут вернуть в Украину. Не исключено, что в дальнейшем уклонистов ждет наказание по нормам Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в конце августа президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором решили устроить ревизию выводов военно-врачебных комиссий с начала полномасштабного вторжения РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюска отметил, что в Верховной Раде уже готовят к принятию специальный закон, который обеспечит отдельный режим содержания для граждан, возвращаемых из-за границы в Украину во время войны. По его словам, это позволит запустить механизм экстрадиции прежде всего для украинских топ-коррупционеров, а впоследствии очередь дойдет и до тех, кто скрывается за границей от мобилизации.

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