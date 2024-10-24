В Польше разоблачили преступную группу, которая переправляла мигрантов через границу: среди задержанных – украинцы. Фото и видео

В Польше задержали 11 граждан, подозреваемых в организации нелегальной миграции в страны Западной Европы через их границы с Россией и Беларусью. Среди подозреваемых – граждане Польши, РФ и РБ, а также Украины.

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В пограничной службе 24 октября сообщили, что задержания на прошлой неделе провели их сотрудники Подляского отделения, а также представители Европола. У издания RMF FM есть неофициальная информация о том, что группировка несет ответственность за незаконную переправку из Беларуси не менее 600 мигрантов.

В ходе операции правоохранители провели обыски 11 объектов недвижимости и нескольких транспортных средств, которыми пользовались задержанные. Изъято средства связи, компьютеры, документы и 80 тысяч злотых наличными.

11 задержанным предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы Республики Польша другими людьми; шесть человек суд поместил под арест.

Задача подавляющего большинства задержанных мужчин заключалась в поиске в Польше перевозчиков, которые переправляли нелегальных мигрантов из приграничной зоны с Беларусью к границе с Германией.

В одном из случаев гражданин Российской Федерации под предлогом ведения бизнеса в Польше – проката автомобилей – нанял курьеров и предоставил завербованным водителям машины, чтобы они перевозили нарушителей.

В операции приняли участие около 120 офицеров-пограничников и представителей Европола.

Добавим: с начала 2024 года сотрудники Подляского отделения Пограничной службы задержали уже 321 человека, подозреваемого в организации нелегальной миграции.

Как сообщал OBOZ.UA, летом этого года Сейм Польши принял поправки к законам, расширяющим полномочия армии, полиции и пограничников. В частности, он разрешил силовикам стрелять по нарушителям границы Польши боевыми патронами.

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