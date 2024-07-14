Парламент Польши разрешил силовикам стрелять по нарушителям границы боевыми патронами

Сейм Польши принял поправки к законам, расширяющим полномочия армии, полиции и пограничников. В частности, законодатели разрешили силовикам стрелять по нарушителям границы Польши боевыми патронами.

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Как сообщает Visegrad 24, за изменения в законодательстве проголосовал 401 депутат. Еще 17 депутатов голосовали против, и столько же воздержались.

Указанные поправки вводят в Уголовный кодекс Польши положения, исключающие уголовную ответственность силовиков за действия, совершенные при определенных обстоятельствах. Речь идет о применении военнослужащими оружия или средств прямого принуждения в нарушение действующих правил.

Условием признания такого действия солдата или офицера не преступлением есть обстоятельства, требующие немедленного действия. Речь идет о ситуациях, когда нарушение правил обусловлено непосредственной опасностью для жизни военнослужащего, а также границам республики.

Законопроект был разработан в Минобороны страны после соответствующего поручения премьер-министра Польши Дональда Туска, данного министру обороны Владиславу Косиняк-Камишу. Такое поручение было предоставлено на фоне резонансного в Польше дела о задержании трех пограничников.

В конце марта эти военные открыли предупредительный огонь из автоматического оружия в направлении группы из 50 мигрантов, штурмовавших польскую границу. Всего было произведено 43 выстрела. Именно за это и были задержаны пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше изучают предложение Украины по сбитию польскими силами ПВО российских ракет, летящих в направлении украинско-польской границы. Хотя предложение находится в соглашении между Польшей и Украиной, которое уже принято сторонами, пока в Польше говорят, что это была лишь идея. Теперь в Варшаве изучают возможные плюсы и минусы "идеи".