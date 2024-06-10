В Польше прогремел взрыв на заводе, где производили ракетное топливо: есть погибший и раненый

В Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе компании Mesko в городе Скаржиско-Каменна Свентокшиского воеводства, где производили ракетное топливо. Вследствие ЧП один рабочий погиб, второй ранен.

Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает RMF24. По данным издания, внутри находились два человека, третий в момент взрыва находился снаружи – он ​​не пострадал.

Погибшим оказался 59-летний мужчина.

"У нас произошел взрыв на центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", – подтвердила журналистам президент завода Эльжбета Сренявска.

На месте работают пожарные расчеты, также приземлился вертолет скорой помощи. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, угрозы его жизни нет.

Руководство завода проводит расследование произошедшего. Пожар, возникший после взрыва, уже потушен.

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