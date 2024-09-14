В Польше признали задержки с финансированием 'снарядной' инициативы для ВСУ: Сикорский назвал причину

В Польше признали факт задержек финансирования чешской инициативы по закупке снарядов для Украины со стороны Варшавы. Причиной этого является уголовное дело, открытое против польского экс-чиновника.

Видео дня

Об этом 13 сентября рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве. По его словам, сейчас "платежи немного запаздывают".

За выделение средств на снаряды в Польше отвечает Государственное агентство стратегических резервов. Против его бывшего главы Михала Кучмеровского возбудили уголовное дело. Его обвиняют в участии в организованной преступной группировке.

Кроме того, по данным СМИ, Кучмеровский также поспособствовал сомнительному тендеру на электрогенераторы для Украины, которые так и не попали к украинцам.

В августе польская прокуратура объявила экс-чиновника в розыск, пока тот скрывается в Лондоне и избегает экстрадиции.

"Но я думаю, что мы завершим это дело, и платежи будут выполнены", – заявил Сикорский.

Напомним: в Польше объявили, что они выделят 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Сил обороны Украины. Половина средств будет предоставлена в этом году, а остальные – уже в следующем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Темами переговоров среди прочего стали необходимость дальнобойных ударов по РФ, Формула мира и вступление Украины в ЕС и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!