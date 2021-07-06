В Польше потерпел крушение вертолет с украинцами, есть пострадавшие. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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В Польше потерпел крушение вертолет с украинцами, есть пострадавшие. Фото

В Польше вертолет с украинцами на борту рухнул в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В крушении пострадали три человека.

Как пишет RMF24, больше всего пострадала женщина. Ее с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицко. Ее 17-летнюю дочь также с поврежденным позвоночником вертолетом доставили в Ольштын. Пилот был доставлен в больницу для осмотра медиками.

Крушение вертолета в Польше
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Известно, что информация о происшествии поступила утром в 09:26. Очевидцы рассказали, что вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока наконец не рухнул в воду. Вертолет полностью затонул в озере. Людей с воды подобрали туристы, проезжавшие мимо на моторной лодке.

Озеро Талты

Обломки вертолета найдены на глубине 13 метров. В следствии крушения произошла утечка топлива в озеро. Однако пожарные заверили, что опасности нет, так как топливо испаряется.

Озеро Талты. Карта

Полиция под контролем прокуратуры начала расследование крушения вертолета. Установлено, что пилот был трезв. Опрос очевидцев показал что вертолет не ударился о поверхность озера с силой, а все выглядело так, будто пилот хотел посадить его на поверхность.

Медики на месте крушения вертолета
Спасатели на озере
Спасатели на месте крушения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше 2 июля убили 48-летнего украинца. По данным СМИ, преступление произошло во время конфликта на фоне спора о территориальной принадлежности оккупированного Крыма.

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