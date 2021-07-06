В Польше потерпел крушение вертолет с украинцами, есть пострадавшие. Фото

В Польше вертолет с украинцами на борту рухнул в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В крушении пострадали три человека.

Как пишет RMF24, больше всего пострадала женщина. Ее с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицко. Ее 17-летнюю дочь также с поврежденным позвоночником вертолетом доставили в Ольштын. Пилот был доставлен в больницу для осмотра медиками.

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Известно, что информация о происшествии поступила утром в 09:26. Очевидцы рассказали, что вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока наконец не рухнул в воду. Вертолет полностью затонул в озере. Людей с воды подобрали туристы, проезжавшие мимо на моторной лодке.

Обломки вертолета найдены на глубине 13 метров. В следствии крушения произошла утечка топлива в озеро. Однако пожарные заверили, что опасности нет, так как топливо испаряется.

Полиция под контролем прокуратуры начала расследование крушения вертолета. Установлено, что пилот был трезв. Опрос очевидцев показал что вертолет не ударился о поверхность озера с силой, а все выглядело так, будто пилот хотел посадить его на поверхность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше 2 июля убили 48-летнего украинца. По данным СМИ, преступление произошло во время конфликта на фоне спора о территориальной принадлежности оккупированного Крыма.