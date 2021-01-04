В Польше политики и звезды вакцинировались против COVID-19 вне очереди

В Польше вспыхнул масштабный скандал из-за того, что прививки против коронавируса вне очереди получили некоторые политики и звезды.

Как сообщает tvn24.pl, сначала вакцину должны были ввести медицинским работникам. Соответствующая кампания стартовала в стране 27 декабря. Уже после врачей и персонала больниц препарат должны были распределить между людьми пожилого возраста, силовиками и педагогами.

Остальные слои населения, согласно плану, получили бы вакцину не раньше 15 января. Впрочем выяснилось, что некоторые смогли обойти ограничения досрочно. Среди них – Томаш Станек от "Права и справедливости", который занимает должность старосты Опатово (Свентокшиское воеводство). За нарушение мужчину уже исключили из рядов политической силы.

Накануне он похвастался вакцинацией в соцсети, написав: "Мы чувствуем себя прекрасно, и самое главное, что мы защищаем своих близких. Еще одна доза через три недели. Мы призываем вас принимать те же решения". Впоследствии Станек удалил сообщение.

Подобная судьба может ожидать еще одного члена "Права и справедливости" Анджея Кручкевича, старосту Нисы в Опольском воеводстве. Он признался, что получил приглашение пройти вакцинацию от директора больницы своего города.

Между тем староста района Сандомеж (Свентокшиское воеводство) Марцин Пивнык из Польской народной партии заявил, что ему сделали прививку, поскольку он хотел таким образом убедить жителей поступить так же. Аналогичным оправданием прикрылись староста Шрэма (Великопольское воеводство) Зенон Янс и староста Крапковице (Опольское воеводство) Мацей Соник.

Кроме того, общие правила вакцинации в Польше обошли актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер.

Впрочем ректор Варшавского медицинского университета, заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска опроверг любые заявления о том, что внеочередная вакцинация известных деятелей культуры и политики была санкционирована как рекламная кампания.

"Нам это очень противно. Сообщение о том, что это должна была быть рекламная кампания, не соответствуют действительности. Промоушн – это когда общественность знает о подобном. Поэтому очень странно, что определенные актеры, знаменитости и политики находятся в этой группе. Как видите, они более равные. Этого не должно быть, особенно в эпоху пандемии, когда мы боремся с коронавирусом в поте лица. Вакцину должны получать люди с передовой", – цитирует слова чиновника "Польское радио". Он также анонсировал начало работы комиссии, которая займется расследованием нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, общенациональная программа вакцинации против коронавируса в Польше была принята 15 декабря. Согласно ей, взрослые и дети старше 12 лет, получат препарат на добровольной основе и бесплатно.