У Польщі політики та зірки вакцинувалися проти COVID-19 поза чергою

У Польщі спалахнув масштабний скандал через те, що щеплення проти коронавірусу поза чергою отримали деякі політики та зірки.

Як повідомляє tvn24.pl, спершу вакцину мали ввести медичним працівникам. Відповідна кампанія стартувала у країні 27 грудня. Вже після лікарів та персоналу лікарень препарат мали розподілити між людьми похилого віку, силовиками та педагогами.

Решта верств населення, згідно з планом, отримала б вакцину не раніше ніж 15 січня. Втім, з'ясувалося, що дехто зміг обійти обмеження дочасно. Серед них – Томаш Станек від "Права та справедливості", який обіймає посаду старости Опатова (Свентокшиське воєводство). За порушення чоловіка вже вивели із лав політичної сили.

Напередодні він похизувався вакцинацією у соцмережі, написавши: "Ми почуваємось чудово, і найголовніше, що ми захищаємо своїх близьких. Ще одна доза через три тижні. Ми закликаємо вас ухвалювати ті самі рішення". Згодом Станек видалив допис.

Подібна доля може чекати ще одного члена "Права та справедливості" Анджея Кручкевича, старосту Ниси в Опольському воєводстві. Він зізнався, що отримав запрошення пройти вакцинацію від директора лікарні свого міста.

Тим часом староста району Сандомеж (Свентокшиське воєводство) Марцін Півник із Польської народної партії заявив, що йому зробили щеплення, оскільки він хотів у такий спосіб переконати жителів учинити так само. Аналогічним виправданням прикрилися староста Шрему (Великопольське воєводство) Зенон Янс та староста Крапковіце (Опольське воєводство) Мацей Сонік.

Окрім того, загальні правила вакцинації у Польщі оминули актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовськи, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер.

Утім, ректор Варшавського медичного університету, заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска спростував будь-які заяви щодо того, що позачергова вакцинація відомих діячів культури та політики була санкціонована як рекламна кампанія.

"Нам це дуже огидно. Повідомлення про те, що це мала бути рекламна кампанія, не відповідають дійсності. Промоція – це коли громадськість знає про щось подібне. Тож дуже дивно, що певні актори, знаменитості та політики перебувають у цій групі. Як бачите, вони більш рівні. Цього не має бути, особливо в епоху пандемії, коли ми боремося з коронавірусом у поті чола. Вакцину повинні отримувати люди з передової", – цитує слова урядовця "Польське радіо". Він також анонсував початок роботи комісії, яка займеться розслідуванням порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загальнонаціональна програма вакцинації проти коронавірусу в Польщі була ухвалена 15 грудня. Згідно з нею, дорослі та діти, старші за 12 років, отримають препарат на добровільній основі та безплатно.