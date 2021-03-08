В Польше опознали тела четверых погибших в ДТП украинцев
В Польше опознали тела четверых из пяти погибших в дорожно-транспортном происшествии украинцев.
Об этом "Укринформу" рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. Он отметил, что родные пятой жертвы должны вскоре прибыть в Перемышль.
Дипломат подчеркнул, если польская прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, то транспортировки тел может начаться уже во вторник, 9 марта.
Павлюк добавил, что сейчас в больнице все еще остаются 25 украинцев. Врачи пока никого выписывают, состояние здоровья пострадавших пассажиров уточняется.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Предварительно, водитель автобуса с украинцами, попавший в ДТП в Польше, не справился с управлением, что стало причиной аварии.
Троих из пяти жертв аварии, удалось опознать. Это одна женщина и двое мужчин. Они имели при себе документы.
Двое украинцев выживших в ДТП с автобусом в Польше 6 марта, рассказали о моменте аварии.
Владельцем транспорта является тернопольский перевозчик ЧП Тарас Стецик. Оказалось, что на него неоднократно писали негативные отзывы.
Водителю автобуса, который попал в смертельную аварию с украинцами в Польше, выдвинули обвинение в неумышленном совершении ДТП.