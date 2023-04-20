В Польше нашли мертвой пару украинцев: не исключается причастность третьих лиц

В польском Лодзи нашли мертвыми двух украинцев – 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела обнаружили в квартире, которую арендовали граждане Украины в городе.

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Об этом пишет местное издание Wprost. Об исчезновении пары сообщил работодатель украинцев вечером во вторник, 18 апреля – он сказал, что работники не появлялись на работе с пятницы, 14 апреля.

На место вызвали спасателей, которые проникли в квартиру, где жили наши соотечественники. Там они обнаружили два трупа "в глубокой стадии разложения". Тело мужчины было найдено на кровати, а женщины – в кресле.

После этого в дом прибыли полицейские и работники скорой помощи.

Известно, что угарный газ в квартире не был обнаружен, но в одной из комнат был газовый обогреватель. Причина смерти украинцев пока не установлена, для этого необходимо провести вскрытие.

"В тот же вечер на место прибыли друзья погибших квартиросъемщиков и владелец арендованной квартиры. Они позвонили семье пары, чтобы сообщить о необходимости опознания", – сказано в сообщении.

Полиция уже провела проверку и опросила свидетелей – правоохранители говорят, что на данный момент нельзя исключить причастность третьих лиц к смерти женщины и мужчины. Расследование по делу продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в польском городе Легница на трех гражданок Украины напал мужчина с ножом. Одна украинка была убита, ее 14-летняя дочь попала с ранениями в больницу.

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