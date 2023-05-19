В Польше нашли боеголовку упавшей под Быдгощом российской ракеты: она должна была запутать украинскую ПВО

В Польше нашли боеголовку российской ракеты, часть которой была обнаружена в лесу под Быдгощем в апреле этого года. Боеголовка от ракеты Х-55, запущенной россиянами во время массированного удара по Украине в декабре 2022 года и залетевшей в воздушное пространство Польши, оказалась сделанной из бетона.

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Такое "гениальное техническое решение" россияне, очевидно, применили в попытке запутать украинскую систему ПВО, заставив ее сработать по ракете без боевой части. Об этом заявил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот в пятницу, 19 мая, пишет польское издание "Polsat News".

По словам Шрота, в Польше нашли боеголовку от упавшей в лесу неподалеку от Быдгоща российской ракеты Х-55. Сейчас ее исследуют специалисты.

"Что касается боеголовки, то она обнаружена , ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона , — сказал Павел Шрот польским журналистам.

Глава президентской администрации предположил, что "она установлена ​​в таком виде, что эта старая модель ракеты может сбить с толку украинскую ПВО".

По словам Шрота, именно потому, что в ракете не было взрывчатки, ракета и не взорвалась при падении.

"Ракета не может летать без боевой части, поэтому кто-то установил вершину российской технологической мысли", – иронично прокомментировал Шрот.

По данным издания "Wyborcza Bydgoszcz", боеголовку удалось отыскать вскоре после обнаружения шестиметрового обломка ракеты в лесу в конце апреля. Однако новость не сразу обрела должное распространение.

Во время поисков, проходивших 26-27 апреля, военные взяли в оцепление почти гектар леса. В поисках приняли участие саперы, Служба военной контрразведки, полиция и пожарная охрана. Поиски проходили в обстановке строжайшей секретности.

Тем временем журналисты раскопали, что военные знали о падении ракеты в еще в декабре, когда во время массированной ракетной атаки РФ на Украину польские радары засекли воздушный объект, залетевший в воздушное пространство Польши с востока. В районе Быдгоща военные потеряли его из виду. Они пытались отыскать место падения ракеты, однако из-за сильных снегопадов не смогли этого сделать, и вскоре оставили поиски.

При этом военные вопреки требованиям законодательства не уведомили органы прокуратуры о нарушении воздушного пространства Польши. Это было сделано местными властями после того, как случайный прохожий обнаружил 6-метровый обломок ракеты без боеголовки во время прогулки в лесу.

Когда о случившемся стало известно, в Польше заговорили о необходимости привлечения виновных в неуведомлении прокуратуры военных и отставок вплоть до министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Однако Шрот отметил, что до отставок дело вряд ли дойдет. Он подчеркнул, что в канцелярии президента не было предложений относительно увольнения генералов или министра национальной обороны. По словам Шрота, внесение подобных ходатайств в настоящее время неоправдано.

"Мы должны закрыть этот сериал, наносящий ущерб интересам нашей Родины ", – подчеркнул он.

Расследование инцидента с падением российской ракеты на территории Польши, которое ранее вела военная прокуратура, ныне передано Национальной прокуратуре Польши.

Напомним, 27 апреля польские СМИ сообщили о ракете, обломки которой обнаружили в лесу у Быдгоща. Изначально выдвигалось предположение, что ракета, на которой обнаружили надписи на русском языке, могла стоять на вооружении польской армии, которая до сих пор располагает некоторым количеством советского оружия. Предполагалось, что она могла попасть в лес после учений с МиГ-29 на расположенном неподалеку военном полигоне.

Однако некоторое время спустя эксперты, изучавшие обломок, пришли к выводу, что в Польше упала именно российская ракета Х-55. К тому же случилось это еще в конце декабря 2022-го, во время очередного российского ракетного удара по Украине. Упомянутая ракета, как выяснилось, была запущена с российского самолета, взлетевшего с территории Беларуси.