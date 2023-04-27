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Стоит на вооружении польской армии: всплыли подробности о ракете, обломки которой обнаружили в лесу у Быдгоща.

Лилия Рагуцкая
Мир
2 минуты
3,7 т.
Стоит на вооружении польской армии: всплыли подробности о ракете, обломки которой обнаружили в лесу у Быдгоща.

Обнаруженная 24 апреля в лесу возле польского города Быдгощ ракета класса "воздух-земля" с надписями на русском языке могла принадлежать польской армии. Такими ракетами оснащены польские МиГ-29, а неподалеку от места расположен аэродром и авиационный завод.

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Не исключено, что найденный под Быдгощем фрагмент ракеты оказался в лесу вследствие проводимых ранее испытаний или учений. Об этом пишет польское издание RMF 24.

После обнаружения в лесу под Быдгощем в Куявско-Поморском воеводстве обломков объекта, предположительно ракеты класса "воздух-земля", в Польше начали расследование. Правоохранительные структуры при содействии прокуратуры и военной контрразведки пытаются выяснить, что из себя представляет объект, торчащий из земли фрагмент которого длинной в несколько метров был обнаружен 24 апреля в лесу. На обломке обнаружили надписи на русском языке.

При этом, по данным издания, полученным из собственных источников, в лесу могли найти фрагмент ракеты, стоящей на вооружении польской армии. Об этом сообщил корреспондент издания Кшиштоф Засада, побывавший на месте событий и раздобывший неофициальную информацию о том, что находка, вероятнее всего, была не следствием не обстрелов из-за рубежа, а являет собой фрагмент ракеты, которой оснащены польские МиГ-29, стоящие на вооружении польской армии.

Такую версию, в частности, выдвинул польский генерал и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько.

"Не обязательно (ракета – ред.) исходила из Российской Федерации или с линии фронта. Следует помнить, что у нас есть МиГи-29, которые оснащены ракетами. Возможно, были какие-то тренировки, возможно, для украинцев, возможно, для польских пилотов", – предположил он, добавив, что обломок мог быть частью ракеты, вылетевшей за пределы полигона.

Издание сообщило, что километрах в десяти от места, где был найден обломок, находится военный авиационный завод Лотниче-2, который, среди прочего, ремонтирует истребители F-16. Также поблизости находится аэропорт, который используется как заводом, так и польскими вооруженными силами.

Полько подчеркнул, что у польской армии много постсоветского оружия, что объясняет замеченные на обломке надписи на кириллице.

По его мнению, версия о прилетевшей с востока "шальной ракете" маловероятна.

Следствие пока не дало ответа на вопрос, когда именно найденный 24 апреля обломок оказался в лесу. Но рассматривается версия с падением обломка вследствие проведенных ранее испытаний.

Издание пишет, что после обнаружения обломка на место прибыли сотрудники полиции и представители военной полиции, которые оцепили территорию с опасной находкой и перекрыли дороги, ведущие к лесу. На место также вызвали саперов и пожарную команду.

После выявления обломка выдвигались предположения сначала о падении дрона, впоследствии же появилась версия о том, что это остатки авиационной ракеты. 

До сих пор неизвестно, взорвалась ли ракета перед падением. Специалисты также ищут боеголовку, которая могла упасть на некотором расстоянии от найденного обломка.

Стоит на вооружении польской армии: всплыли подробности о ракете, обломки которой обнаружили в лесу у Быдгоща.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли обломки объекта, похожего на ракету "воздух – земля". Находку официально подтвердили в Минобороны Польши. В ведомстве подчеркнули, что ситуация не представляет угрозы безопасности жителей.

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