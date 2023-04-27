Стоит на вооружении польской армии: всплыли подробности о ракете, обломки которой обнаружили в лесу у Быдгоща.

Обнаруженная 24 апреля в лесу возле польского города Быдгощ ракета класса "воздух-земля" с надписями на русском языке могла принадлежать польской армии. Такими ракетами оснащены польские МиГ-29, а неподалеку от места расположен аэродром и авиационный завод.

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Не исключено, что найденный под Быдгощем фрагмент ракеты оказался в лесу вследствие проводимых ранее испытаний или учений. Об этом пишет польское издание RMF 24.

После обнаружения в лесу под Быдгощем в Куявско-Поморском воеводстве обломков объекта, предположительно ракеты класса "воздух-земля", в Польше начали расследование. Правоохранительные структуры при содействии прокуратуры и военной контрразведки пытаются выяснить, что из себя представляет объект, торчащий из земли фрагмент которого длинной в несколько метров был обнаружен 24 апреля в лесу. На обломке обнаружили надписи на русском языке.

При этом, по данным издания, полученным из собственных источников, в лесу могли найти фрагмент ракеты, стоящей на вооружении польской армии. Об этом сообщил корреспондент издания Кшиштоф Засада, побывавший на месте событий и раздобывший неофициальную информацию о том, что находка, вероятнее всего, была не следствием не обстрелов из-за рубежа, а являет собой фрагмент ракеты, которой оснащены польские МиГ-29, стоящие на вооружении польской армии.

Такую версию, в частности, выдвинул польский генерал и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько.

"Не обязательно (ракета – ред.) исходила из Российской Федерации или с линии фронта. Следует помнить, что у нас есть МиГи-29, которые оснащены ракетами. Возможно, были какие-то тренировки, возможно, для украинцев, возможно, для польских пилотов", – предположил он, добавив, что обломок мог быть частью ракеты, вылетевшей за пределы полигона.

Издание сообщило, что километрах в десяти от места, где был найден обломок, находится военный авиационный завод Лотниче-2, который, среди прочего, ремонтирует истребители F-16. Также поблизости находится аэропорт, который используется как заводом, так и польскими вооруженными силами.

Полько подчеркнул, что у польской армии много постсоветского оружия, что объясняет замеченные на обломке надписи на кириллице.

По его мнению, версия о прилетевшей с востока "шальной ракете" маловероятна.

Следствие пока не дало ответа на вопрос, когда именно найденный 24 апреля обломок оказался в лесу. Но рассматривается версия с падением обломка вследствие проведенных ранее испытаний.

Издание пишет, что после обнаружения обломка на место прибыли сотрудники полиции и представители военной полиции, которые оцепили территорию с опасной находкой и перекрыли дороги, ведущие к лесу. На место также вызвали саперов и пожарную команду.

После выявления обломка выдвигались предположения сначала о падении дрона, впоследствии же появилась версия о том, что это остатки авиационной ракеты.

До сих пор неизвестно, взорвалась ли ракета перед падением. Специалисты также ищут боеголовку, которая могла упасть на некотором расстоянии от найденного обломка.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли обломки объекта, похожего на ракету "воздух – земля". Находку официально подтвердили в Минобороны Польши. В ведомстве подчеркнули, что ситуация не представляет угрозы безопасности жителей.