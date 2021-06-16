В Польше из-за масштабной атаки хакеров проведут закрытое заседание парламента

В среду, 16 июня, состоится закрытое заседание нижней палаты польского парламента (Сейм). Его созвали из-за масштабной кибератаки, к которой могут быть причастны россияне.

Об этом на брифинге 15 числа заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер, передает Wiadomosci. С соответствующим обращением к спикеру Сейма Эльжбьете Витек выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы выслушаем разъяснения и информацию премьера", – сказала глава нижней палаты парламента.

Мюллер отметил, что целью хакеров были польские учреждения и пользователи электронной почты.

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"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", – сказал чиновник.

В частности, речь идет о главе канцелярии премьера Михаиле Дворчике и его супруге.

Подробности произошедшего он не раскрыл, сославшись на секретность информации. При этом представитель правительства уточнил, что к атаке могут иметь отношение российские хакеры.

Инцидент расследуют польские спецслужбы и прокуратура.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую компанию JBS. В результате они выплатили вымогателям 11 млн долларов.