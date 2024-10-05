В Польше двух украинцев поймали на перевозке нелегалов через границу

В Польше задержали двух граждан Украины, которые организовали схему по незаконной перевозке нелегалов через границу. Злоумышленники помогали мигрантам из Беларуси попасть на территорию Польши.

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За совершенные преступления гражданам Украины грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает Подлясский отдел Польской Пограничной службы.

Первого украинца задержали полицейские из Неборова на трассе А2 в Лодзинском воеводстве. Офицеры действовали на основании решения Белосток-Полудненской районной прокуратуры от имени местной оперативно-следственной группы пограничного поста в Наревке. Второй гражданин Украины был задержан польскими службами в Еленя-Гуре.

Мероприятия проводили сотрудники местной оперативно-розыскной группы Пограничного поста в Наревке и отдела оперативной безопасности Подляского отделения Пограничной службы.

Прокурор Белосток-Полудненского района обвинил обоих мужчин в неоднократной организации пересечения государственной границы с нарушением действующего законодательства. На основании собранных по делу материалов Белосток-Полудненский районный суд применил к одному из граждан Украины меру пресечения в виде предварительного заключения сроком на 3 месяца.

В отношении второго гражданина Украины были применены меры пресечения, в том числе запрет на выезд из страны и полицейский надзор с обязательством являться в Главное управление муниципальной полиции в Еленей-Гуре два раза в неделю. За организацию незаконного пересечения границы Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Напомним, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал европейские страны прекратить выплату социальных пособий украинским мужчинам, которые уехали за границу, но являются военнообязанными.

Ранее посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Варшава вряд ли будет способствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста силой. Он ожидает, что дискуссия по этому вопросу продлится между странами Евросоюза.

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