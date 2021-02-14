В Польше автобус с украинцами врезался в дерево

В Мазовецком воеводстве Польши в воскресенье, 14 февраля, попал в ДТП пассажирский автобус с украинцами. В результате аварии пострадали пять человек.

Как пишет grojec24.net, инцидент произошел в местности Левичин, недалеко Груйца.

Микроавтобус Volkswagen T4, предварительно, пытался разминуться с другим транспортным средством на узкой дороге, покрытой гололедом, и выехал на обочину. В итоге 30-летний водитель потерял управление и врезался в дерево.

По данным местной полиции, в Volkswagen ехали восемь граждан Украины. Тест алкотестера показал, что водитель микроавтобуса был трезв.

Пострадавшие после аварии были в сознании. Украинцы госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Из-за ДТП дорогу Левичин – Груец перекрывали примерно полтора часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в городе Катовице 1 февраля на стройке небоскреба компании Global Office Park погиб 55-летний украинец. Мужчина сорвался с 12 этажа и упал на 11. Медики боролись за жизнь мужчины, однако в тот же день он скончался.

Ранее в польском Вроцлаве во время пожара в квартире погиб 30-летний гражданин Украины. По предварительной информации, вызвать возгорание могла зажженная свеча.