В Перу нашли ритуальное захоронение детей: мумиям до 1200 лет. Фото

В 25 километрах от перуанской столицы Лима, в местности Кахамаркилья (Cajamarquilla) археологи нашли необычное массовое захоронение. Среди тех, кто, вероятно, был принесен в жертву были и шестеро детей.

Видео дня

Как рассказали ученые из перуанского национального Университета Сан-Маркос. Исследуемая ними территория занимает площадь около 167 гектаров и является одним из крупнейших археологических памятников в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В конце предыдущего года им посчастливилось наткнуться на необычное захоронение, которое, по их словам, привело их в восторг и одновременно вызвало ужас. Изначально они обнаружили под землей необычную мумию взрослого человека возрастом 800 – 1200 лет. Она находилась в сидячем положении "в позе эмбриона". Его тело было перевязано веревками, а руки закрывали ладонями лицо. По оценкам специалистов, тело принадлежало мужчине 35 – 40 лет.

Также они предположили, что человек был высокого происхождения, а его смерть связанна с каким-то ритуалом. Они отметили, что несмотря на жуткость находки, тело было погребено согласно принятым на тот момент ритуалам.

В то же время, специалисты обратили внимание на размер погребения, в котором нашли человека. Оно было большим для него одного. После этого открытия археологи решили расширить ореол поиска и наткнулись на другие захоронения.

Оказалось, что у входа в могильник лежало еще шестеро детей и семеро взрослых.

"На некоторых останках были явные следы принесения в жертву. Вокруг располагались миски, кувшины, остатки кукурузы, тыквы и других продуктов", – рассказали участники экспедиции.

Ученые предположили, что найденные тела рядом с "испуганным мужчиной" были его слугами, а может, родственниками. по крайней мере, детские тела были завернуты в ту же ткань, что и он сам.

Найденные образцы отправлены на анализ, который позволит больше узнать о жизни этих людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи обнаружили в Перу ритуальное здание, которое использовалось более пяты тысяч лет назад.