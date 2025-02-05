В Пентагоне разрабатывают план вывода всех американских войск из Сирии – NBC

Пентагон приступил к разработке планов по полному выводу американских войск из Сирии. Министерство обороны готовит варианты вывода контингента в течение 30, 60 или 90 дней.

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Об этом сообщили два чиновника в сфере обороны США во вторник, пишет NBC News. По словам источников, администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность выхода американских сил из Сирии, что и побудило Министерство обороны США к разработке вариантов ухода войск в течение 30, 60 или 90 дней.

В прошлую пятницу новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц посетил штаб-квартиру Центрального командования США во Флориде, где провел переговоры с американским военным руководством. Однако в Белом доме заявили, что потенциальное сокращение контингента США в Сирии не являлось главной темой обсуждения.

Когда Трампа спросили о возможном выводе войск из Сирии, он не дал четкого ответа:

"Я не знаю, кто это сказал. Я имею в виду, я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение по этому поводу. Мы не собираемся, мы не вовлечены в Сирию. Сирия – это (их) собственный беспорядок. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы были вовлечены в каждую", – ответил Трамп.

Еще в 2019 году Трамп отдал приказ тогдашнему министру обороны Джеймсу Мэттису вывести все американские силы из Сирии. Однако Мэттис выступил против такого решения и подал в отставку в знак протеста. В результате большинство военных было выведено, но впоследствии часть вернули назад, и присутствие США в Сирии сохранилось.

По состоянию на декабрь 2024 года в Сирии дислоцировано около 2000 американских военнослужащих. Эта цифра значительно превышает официально заявленные ранее 900 военных. Часть из них (1100 человек) входят во временные ротационные силы, которые меняются каждые 30–90 дней.

Пентагон утверждает, что миссия США направлена на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" и поддержку Сирийских демократических сил (SDF) – курдско-арабскую коалицию, ведущую борьбу с террористами.

Военные эксперты предупреждают, что полный выход американских войск может создать серьезные опасности. В частности, это поставит под угрозу контроль над более чем двумя десятками тюрем и лагерей для беженцев, где находятся более 50 тысяч человек, в том числе 9 тысяч боевиков ИГИЛ.

SDF охраняют эти объекты, но в значительной степени полагаются на поддержку США. Если американские войска покинут регион, курдские силы могут сосредоточиться на наступательных операциях против других врагов и оставить тюрьмы без надлежащего контроля, что может привести к массовым побегам террористов.

Как ранее писал OBOZ.UA, СМИ заявили о переговорах между новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа и представителями Кремля. На них, в частности, от РФ потребовали выдачу экс-президента Башара Асада. Речь шла также о компенсации ущерба, реконструкции и восстановлении Сирии.

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