В Пентагоне ответили на обвинения России в 'репетициях' ядерных ударов

США вместе с союзниками по НАТО публично объявляли о проведении учений. Они проходили с соблюдением всех международных норм.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил официальный представитель Пентагона Антон Семельрот. Таким образом он отреагировал на обвинения со стороны министра обороны России Сергея Шойгу в "репетиции ядерных ударов".

"Проведение миссии было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США и Командованием Вооруженных сил США в Европе совместно с партнерами и союзниками", – сказал Семельрот.

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Он пояснил, что учения и интеграции проводились с соблюдением всех национальных и международных требований, а также протоколов.

Ранее Шойгу вдруг обеспокоился, что за последний месяц авиация США – стратегических бомбардировщиков – увеличила количество полетов в районе восточных рубежей России. Он назвал это "репетицией ядерных ударов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО начали согласовывать генеральный план сдерживания угрозы со стороны России на нескольких фронтах. В частности, не исключается вероятность применения Москвой ядерного оружия.