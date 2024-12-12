В Пентагоне обозначили приоритеты в поставках военной помощи Украине: о чем идет речь

Министерство обороны США видит усиление противовоздушной обороны одним из приоритетов военной поддержки Украины. Акцент именно на этом аспекте стоит делать и Америке, и другим партнерам Киева.

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Вопрос помощи Силам обороны прокомментировала пресс-секретарь МО США Сабрина Сингх. Об этом пишет "Укринформ".

"Приоритетом обороны Украины остается, в частности, противовоздушная оборона", – сказала представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять ВСУ средства ПВО в пакетах военной помощи по президентским полномочиям, а также в рамках Инициативы содействия безопасности Украине (USAI).

Напомним: министр финансов Сергей Марченко заявил, что в случае прекращения военной и финансовой помощи от США Украине придется в первую очередь рассчитывать на собственные средства. При таком сценарии государство сможет обороняться от России по крайней мере в течение первой половины 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 декабря Вашингтон объявил о выделении Киеву кредита на 20 миллиардов долларов. Денежные средства будут направлены на поддержку украинской экономики и восстановление инфраструктуры, а источником погашения станут доходы от замороженных активов Российской Федерации.

– Недавно Госдеп США одобрил продажу Украине услуг по техническому обслуживанию истребителей F-16 и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость – 266,4 млн долларов.

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